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İzmir'de zehir tacirlerine şafak operasyonu

Son dakika... İzmir’de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yaptı. Kent genelinde yapılan operasyonun devam ettiği öğrenildi.

DHA 25.08.2020, 08:59 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020,09:09