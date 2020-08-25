İzmir'in 23 ilçesinde elektrik kesintisi!

Elektrik ve su kesintileri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 25 Ağustos Salı tarihli İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecek? İşte detaylar...