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Haberler İzmir İzmir'in 23 ilçesinde elektrik kesintisi!

'in 23 ilçesinde elektrik kesintisi!

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir'in 23 ilçesinde elektrik kesintisi!

25.08.2020, 09:33

Elektrik ve su kesintileri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bugün 'de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 25 Ağustos Salı tarihli detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecek? İşte detaylar...

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