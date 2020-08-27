Ege Üniversitesi kontenjanları, 2020 YKS sonuçlarına göre yüzde 100'e yakın oranda doldu. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; ilk sıralarda yer alan adaylar EÜ'nün çeşitli bölümlerini tercih etti. 2020 YKS'ye göre yapılan tercihler sonucunda üniversite adayları Ege Üniversitesine büyük ilgi gösterdi. Bu yıl EÜ lisans programlarını 5 bin 474, ön lisans programlarını 4 bin 400 olmak üzere toplam 9 bin 874 genç tercih etti. Bu oranla Ege Üniversitesinin kontenjanlarının yüzde 99.99'u doldu. Lisans programlarında 9, ön lisans programlarından ise 2 kontenjan boş kaldı.



"YENİ EGELİLERİ TEBRİK EDİYORUM"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgınının olumsuz etkisi devam ediyor. Ege Üniversitesi olarak temel önceliğimiz; öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumaktır. Bu kapsamda eğitim-öğretim faaliyetlerimizi ve sağlık hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülebilmesi amacıyla çalışmalarımız titizlikle sürdürüyoruz. '2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde, Covid-19 pandemisinin şartlarına göre ter türlü hazırlığımızı yaptık. Üniversitemiz, son 3 yıl içinde hayata geçirdiğimiz projeler, dijital uygulamalar, teknolojik yenilikler ile altyapımızda gerçekleştirdiğimiz değişim ve dönüşüm hem Türk Yükseköğretim Sistemi hem de ülkemizin geleceği olan gençler tarafından yakından takip ediliyor.

Huzurlu üniversite, kaliteli eğitim, aydınlık gelecek mottosu ile önemli çalışmalar yaptık. Özellikle öğrenciyi merkeze koyan vizyon uygulamaları hem kurumumuza hem de Türk Yükseköğretim Sistemine kazandırdık. 'Araştırma üniversitesi' olma hedefimize çok yakınız. Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin üniversitelerden memnun olma düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması'nda Ege Üniversitesi 499 puanla Devlet Üniversiteleri Genel Memnuniyet Sıralamasında 8'inci sırada yer aldı. Üniversitemiz hem ulusal hem de uluslararası pek çok alanda birçok üniversiteyi geride bırakarak istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Tam bir seferberlik ruhu ile çalışarak oluşturduğumuz huzurlu ve güvenli kampüs ortamımız, erişilebilir yönetim anlayışımız ve interaktif uygulamalarımız sonucunda üniversitemiz A Plus üniversite olmaya hak kazandı. Ege Üniversitesi Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birisi. Üniversitemizin hedefi büyük. Bu hedeflere ulaşmak için adımlarımızı sağlam atıyoruz. Üniversitemiz, tüm puan türlerinde en yüksek puanla öğrenci alan devlet yükseköğretim kurumlarındanız. İlk bine giren öğrencilerin tercih ettiği üniversiteyiz. Başarılı öğrenciler üniversitemizin lisans ve ön lisans kontenjanlarını yüzde 100'e yakın bir oranda doldurdu. Üniversitemizi tercih ederek, tüm programlarımıza yerleşen yeni öğrencilerimizi tebrik ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Üniversitemizi tercih ederek gücümüze güç katan yeni Egelileri tebrik ediyorum" dedi.