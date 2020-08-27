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İzmir'de elektrik kesintisi 27 Ağustos Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde kesintiler yaşanacağını araştırıyor. İşte 27 Ağustos Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...