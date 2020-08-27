İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte 27 Ağustos İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrik kesintisi 27 Ağustos Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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