Ceren Duman'ın ölümünde flaş gelişme! Kan donduran ifadeler ortaya çıktı

Oğlunun Bonova ilçesi Mevlana Mahallesi'nde berber dükkanı işlettiğini belirten Abdülselam Ö., "Olaydan sonra oğlum eve geldiğinde bir değişiklik olduğunu anlamıştım. Ateşi vardı, titriyordu. Hastaneye gitti. Bir şeyler olduğu içime doğdu. 'Hayırdır oğlum? Sen bir işler mi çevirdin?' dedim. Çocuğumun uyuşturucu haplarla ilgisi yok. Oğlum daha önce böyle ortamlarda hiç bulunmamıştı. Sonra bana olayı anlattı. Kendisi de pişman olduğunu söyledi, arkadaşı T.Y.'yi aradı. T.Y. gelmedi. Oğlumu karakola götürdüm. Orada T.Y.'nin annesi, kız kardeşi ve avukatını gördüm" dedi.





'BÖYLE BİR OLAY YAŞANDIĞI İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Olayı oğlundan dinlediğini aktaran Abdülselam Ö., "Kızla bir hafta önce internetten tanıştıklarını söyledi. Kız Eski İzmir Mahallesi'nde oturuyormuş. Kızın telefonu yokmuş, arkadaşının telefonundan oğluma ulaşmış. Daha sonra ev kiralamışlar. Arkadaşı bira getirmiş, içmişler ve eğlenmişler. Kız çantasından hap çıkarmış. O hapın ne olduğunu da bilmiyorum. Aradan 15-20 dakika geçtikten sonra kız bayılmış. Bayılınca başında bekliyorlar, kız kendine gelmemiş. O gece kızın başında bekliyorlar, evden çıkmıyorlar. Ertesi gün akşam, kızın öldüğünü anlıyorlar. Kızı alıp Naldöken mahallesinde toprağa vermişler. O da genç bir kız. Onun da anne, babası var. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüz" diye konuştu.







