  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Ceren Duman'ın ölümünde flaş gelişme! Kan donduran ifadeler ortaya çıktı

'ın ölümünde flaş gelişme! Kan donduran ifadeler ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki 'ın cansız bedeni moloz döküm alanında gömülü bulunması olayında gözaltına alınan S.Ö.'nün babası Abdülselam Ö., açıklamada bulundu.

Ceren Duman'ın ölümünde flaş gelişme! Kan donduran ifadeler ortaya çıktı

DHA

28.08.2020, 18:31

Oğlunun Bonova ilçesi Mevlana Mahallesi'nde berber dükkanı işlettiğini belirten Abdülselam Ö., "Olaydan sonra oğlum eve geldiğinde bir değişiklik olduğunu anlamıştım. Ateşi vardı, titriyordu. Hastaneye gitti. Bir şeyler olduğu içime doğdu. 'Hayırdır oğlum? Sen bir işler mi çevirdin?' dedim. Çocuğumun uyuşturucu haplarla ilgisi yok. Oğlum daha önce böyle ortamlarda hiç bulunmamıştı. Sonra bana olayı anlattı. Kendisi de pişman olduğunu söyledi, arkadaşı T.Y.'yi aradı. T.Y. gelmedi. Oğlumu karakola götürdüm. Orada T.Y.'nin annesi, kız kardeşi ve avukatını gördüm" dedi.



'BÖYLE BİR OLAY YAŞANDIĞI İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ'
Olayı oğlundan dinlediğini aktaran Abdülselam Ö., "Kızla bir hafta önce internetten tanıştıklarını söyledi. Kız Eski İzmir Mahallesi'nde oturuyormuş. Kızın telefonu yokmuş, arkadaşının telefonundan oğluma ulaşmış. Daha sonra ev kiralamışlar. Arkadaşı bira getirmiş, içmişler ve eğlenmişler. Kız çantasından hap çıkarmış. O hapın ne olduğunu da bilmiyorum. Aradan 15-20 dakika geçtikten sonra kız bayılmış. Bayılınca başında bekliyorlar, kız kendine gelmemiş. O gece kızın başında bekliyorlar, evden çıkmıyorlar. Ertesi gün akşam, kızın öldüğünü anlıyorlar. Kızı alıp Naldöken mahallesinde toprağa vermişler. O da genç bir kız. Onun da anne, babası var. Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüz" diye konuştu.




haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ceren Duman'ın ölümünde flaş gelişme! Kan donduran ifadeler ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA