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Haberler İzmir İzmir'de 16 yaşındaki Ceren'in cesedi bulunmuştu! Detayları ortaya çıkmaya başladı

'de 16 yaşındaki Ceren'in cesedi bulunmuştu! Detayları ortaya çıkmaya başladı

'in ilçesinde, 'ın (16) cansız bedeninin moloz döküm alanında gömülü bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte teslim olan 2 şüphelinin ifadesinden detaylar

İzmir'de 16 yaşındaki Ceren'in cesedi bulunmuştu! Detayları ortaya çıkmaya başladı

DHA

28.08.2020, 15:37


İzmir'in Bornava ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cansız bedeni bir moloz döküm alanında gömülü halde bulundu. Duman'ın geçen günlerde arkadaşlarıyla uyuşturucu kullanırken fenalaşıp öldüğü ve onlar tarafından buraya gömüldüğü iddia edildi.



Olayın ardından Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan 2 şüpheliden Duman'ın erkek arkadaşı S.Ö. (16), ifadesinde, geçen 21 Ağustos'ta Bornova'da günlük olarak kiraladıkları bir eve gittiklerini belirtip, "Burada uyuşturucu kullandık. Ceren ile ilişkiye girdim. Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Birlikte Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp götürüp, gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim ve buraya gelip, teslim oldum" dedi. Diğer şüpheli T.Y.'nin de aynı ifadeyi verdiği öğrenildi.


'VÜCUDUNDA KESİK, KURŞUN VE DARP İZİ YOK'
Öte yandan Duman'ın ön otopsisinde, cesedinde kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadığı, ölümünün uyuşturucu kullanımına bağlı olarak meydana geldiği üzerinde durulduğu bildirildi. Duman'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi raporunun beklendiği belirtildi.



FOTOĞRAFLARINI SİLMİŞ
Olayın ardından anne ve babasının telkinleriyle teslim olduğu öğrenilen S.Ö.'nün, polise gitmeden önce Ceren Duman ile birlikte çektirdiği ve sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarını ve diğer paylaşımlarını sildiği de öğrenildi.

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