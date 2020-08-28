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'de terör operasyonu: 4 gözaltı

'in Buca ve Menderes ilçesinde, 'de terör örgütü içinde faaliyet gösteren ve 'de de faaliyetlerine devam etmeye çalışan Suriye uyruklu 4 örgüt mensubu jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı

DHA

28.08.2020, 08:47 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020,09:20

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, YPG/PYD terör örgütünün faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Suriye'de YPG içinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de de faaliyetlerine devam etmeye çalışan 4 Suriye uyruklu örgüt mensubu olduğunu belirledi.



Bunun üzerine, takip başlatan ekipler, Buca ve Menderes ilçesinde oldukları belirlenen H.M., M.M., N.E.Ş. ve M.E.H.'ye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler, adreslerde gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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