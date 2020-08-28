İzmir'de terör operasyonu: 4 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, YPG/PYD terör örgütünün faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Suriye'de YPG içinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de de faaliyetlerine devam etmeye çalışan 4 Suriye uyruklu örgüt mensubu olduğunu belirledi.







Bunun üzerine, takip başlatan ekipler, Buca ve Menderes ilçesinde oldukları belirlenen H.M., M.M., N.E.Ş. ve M.E.H.'ye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler, adreslerde gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.