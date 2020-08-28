Seferihisar’daki yangının sebebi LPG’li araç

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada, yangının LPG'li bir araçtan çıktığının tespit edildiğini açıkladı. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Köşger, "Başlangıçta 'Acaba orman yangını çıktı ve sonra araçlara mı sirayet etti?' diye düşünülmüştü. Bakıldı. Başlangıç noktası bir araç çıktı. Araç çalıştırılıyorken alev aldığı ve yangının çevreye yayıldığı görüldü. Hatta araç sahibi belirlendi" dedi. Geçtiğimiz pazar günü çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyümüş, ekipler yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alsa da toplam 58 araç hasar görmüştü.

ERHAN GÜLENÇ