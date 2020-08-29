Gökçe ve Aktepe kanka çıktılar

İzmir'de son yıllarda en çok yıldızı parlayan şirketlerin başında Agra Kent Hizmetleri A.Ş. geliyor. Öyle ki bu şirket, CHP Ankara İl eski Başkan Yardımcısı Özgür Aktepe tarafından 2015'te İzmir'de kurulmasının ardından adeta uçuşa geçti. Daha önce hiçbir iş deneyimi olmayan şirket, bir anda Büyükşehir'in büyük müteahhitlik işlerinde alt yüklenici olarak yer almaya başladı. Böylece ihalelere katılabilmek için gerekli iş bitirme belgeleri edinen şirket, daha sonra belediyeden tek başına da ihale almaya başladı. En son şu an İzmir'deki en büyük inşaat yatırımı olan Narlıdere Metrosu'nda alt yüklenici olarak yer almayı başaran şirketin bugüne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yüz milyonlarca liralık iş yaptığı belirtiliyor.

GÖKÇE'NİN ARDINDAN GELDİ

Aktepe ve Agra Kent Hizmetleri A.Ş'nin İzmir'e Ankara Çankaya Belediyesi'nden 2014 yılında gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe'nin kaderlerinin İzmir'de ilginç bir şekilde kesiştiği biliniyordu. Çünkü Gökçe, 2014'te İzmir'e geldikten sonra adeta bir yatırım dehası (!) olduğu anlaşılan Özgür Aktepe'nin aklına İzmir'de yatırım yapmak gelmişti ve 2015'te İzmir'e gelip Agra Kent Hizmetleri şirketini kurmuştu. Sonrasında da üst üste belediyeye iş yapmaya başlamıştı. Bu 'tesadüfü' biz de bu köşede defalarca dile getirdik. Ancak şimdiye kadar Özgür Aktepe ile Buğra Gökçe'nin aralarında bir ilişki, arkadaşlık, dostluk olduğuna dair hiçbir bilgi ortaya çıkmamıştı.

YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Önceki gece twitter'da gezerken gördüğüm Buğra Gökçe'ye ait bazı paylaşımlar adeta gözlerimi yerinden fırlattı. Çünkü Buğra Gökçe ile Özgür Aktepe arasında 2013 yılında birçok yazışma vardı. Özgür Aktepe'nin "@ OzgurAktepe" kullanıcı ismine sahip hesabı şu an kapalıydı ancak daha önceki paylaşımları bu hesabı kullandığını net şekilde ortaya koyuyordu. Google görsellerde yapılan aramada ise Özgür Aktepe'nin bu hesapta kendi fotoğrafını paylaştığı önbellekte görülüyordu. Öte yandan bazı kullanıcılar, Aktepe'yi etiketleyerek yaptığı paylaşımlarda kendisiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarına da yer vermişti. İşte Buğra Gökçe'nin görüntülerine burada da yer verdiğim 2013 tarihli paylaşımları ikili arasında İzmir'e gelmelerinden çok daha önce yakın arkadaşlık ilişkisi olduğunu ortaya koyuyor.





SEVGİLERİNİ GÖNDERİYOR

Örneğin Gökçe, 21 Nisan 2013'te tweetine cevap verdiği Özgür Aktepe'ye 'sevgilerini' gönderiyor. 28 Nisan 2013 tarihli bir diğer paylaşımda ise Buğra Gökçe, Özgür Aktepe ile @akbasozgur'ün etiketli olduğu tweette de "Misafir kabul ediyor musunuz? Ya da benim misafirim olma durumuna ne dersiniz! ... :) Sevgiler" diyor. 18 Ocak 2013 tarihli paylaşımlarında Gökçe, Özgür Aktepe'nin tweetlerine yanıt olarak "Hayırdır geçmiş olsun. Biz iyiyiz çalışıyoruz aman dikkat et geçmiş olsun" ifadesini kullanıyor. Yani bu yazışmalar iki ismin İzmir'e gelmeden "kanka" olduklarını gösteriyor.-





OKUYUCUNUN BİLMEYE HAKKI VAR

Şimdi bu yazıdan sonra da Gökçe, kendisini yine ihaleye fesat karıştırmakla suçladığım ana temasıyla bir tekzip metni gönderecektir. Ancak, ben kimseye öyle bir suçlamada bulunmuyorum. Daha önce de bulunmadım... Ulaştığım bu bilgi İzmir'de kısa sürede Büyükşehir'e yüz milyonlarca liralık iş yaparak adeta mucizelere imza atan Özgür Aktepe ve Agra Kent Hizmetleri Şirketi'nin hikayesiyle ilgili kafamdaki taşların yerine oturmasını sağladı. Bu ilginç tesadüfü okuyucularımızın da bilmesi gerektiğini düşündüğüm için bu yazıyı kaleme aldım, o kadar!





GEZİ DÖNEMİ PAYLAŞIMLARI

BU arada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla çektirdiği uçak fotoğrafı daha önce kamuoyuna yansıyan iş adamı Özgür Aktepe'nin twitter hesabını şu an kapatmasına rağmen önceden ekran görüntüleri alınan skandal paylaşımları ortaya çıktı. Aktepe'nin 2013'teki Gezi kalkışması dönemindeki tweetlerinden biri o tarihte Başbakanlık görevini yürüten Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeriyor. Bir başka tweetinde de polise hakaret ediliyor. Aktepe'nin TKP/ML isimli terör örgütünün kurucusu İbrahim Kaypakkaya için övücü ifadeler kullandığı bir tweeti de var.

Erhan GÜLENÇ

Soyer öncesi verilen yetkiye dayanmış