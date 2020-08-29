İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dalış yaptı.
SAK mensubu jandarmalar, Menderes ilçesi Özdere Mahallesi açıklarında yaklaşık 20 metre derinliğe daldı.
Jandarmalar, su altında Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafı ve "İzmir İl Jandarma Komutanlığı SAK Timi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılı pankart açarak fotoğraf çektirdi.
İzmir'de Jandarma SAK timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı su altında kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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