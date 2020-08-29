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Haberler İzmir İzmir'de Jandarma SAK timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı su altında kutladı

'de Jandarma SAK timi, 'nı su altında kutladı

’de jandarma timi, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yıl dönümü nedeniyle denizin 20 metre derinliğine dalış yaparken, su altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı, asker selamı verdi.

İzmir'de Jandarma SAK timi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı su altında kutladı

AA

29.08.2020, 15:44

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dalış yaptı.

SAK mensubu jandarmalar, Menderes ilçesi Özdere Mahallesi açıklarında yaklaşık 20 metre derinliğe daldı.

Jandarmalar, su altında Türk bayrağı, Atatürk fotoğrafı ve "İzmir İl Jandarma Komutanlığı SAK Timi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılı pankart açarak fotoğraf çektirdi.

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