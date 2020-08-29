İzmir'de skandal görüntüler! CHP Kongre'sinde terör sloganları atıldı!

Gün geçtikçe HDP'lileşen ve DHKP-C terörünü kutsayan CHP teşkilatlarında iş çığırından çıkmaya başladı. Yeni CHP'nin pilot il olarak seçtiği İzmir'de bugün olaylı bir teşkilat seçimi yaşandı. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi gerçekleşti.

Kongrede DHKP-C terör örgütü ve HDP'nin attığı "bu meydan kanlı meydan" sloganları atıldı. Kavganın da çıktığı kongrede gazetecilere saldırıldı. Yerel gezeteci Tenzile Aşçı'nın telefonu kırılırken, basın masasında bulunan çok sayıda bilgisayar parçalandı.





Kongrede DHKP-C terör örgütü ve HDP'nin attığı "bu meydan kanlı meydan" sloganları atıldı. Kavganın da çıktığı kongrede gazetecilere saldırıldı. Yerel gezeteci Tenzile Aşçı'nın telefonu kırılırken, basın masasında bulunan çok sayıda bilgisayar parçalandı.

Oy kullanma kabinleri dağıldı. Oy pusulaları ve zarflar yerlere saçıldı.

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