  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de skandal görüntüler! CHP Kongre'sinde terör sloganları atıldı!

İzmir'de skandal görüntüler! Kongre'sinde terör sloganları atıldı!

İzmir'de bugün skandal görüntüler meydana geldi. Bornova’da ’li gençler CHP Başkanı’nı seçmek için sandık başına gitti. ’nda gerçekleşen Kongre’de DHKP-C ve ’lilerin kullandığı "bu meydan kanlı meydan" sloganları atıldı. Marjinal grupların bulunduğu olaylı seçimde, CHP İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri kavgaya tanık olan bir gazetecinin kafasında sandalye kırdı. Takvim.com.tr'nin özel haberi...

İzmir'de skandal görüntüler! CHP Kongre'sinde terör sloganları atıldı!

TAKVİM

29.08.2020, 21:37 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020,21:39

Gün geçtikçe HDP'lileşen ve DHKP-C terörünü kutsayan CHP teşkilatlarında iş çığırından çıkmaya başladı. Yeni CHP'nin pilot il olarak seçtiği İzmir'de bugün olaylı bir teşkilat seçimi yaşandı. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi gerçekleşti.

Kongrede DHKP-C terör örgütü ve HDP'nin attığı "bu meydan kanlı meydan" sloganları atıldı. Kavganın da çıktığı kongrede gazetecilere saldırıldı. Yerel gezeteci Tenzile Aşçı'nın telefonu kırılırken, basın masasında bulunan çok sayıda bilgisayar parçalandı.



Kongrede DHKP-C terör örgütü ve HDP'nin attığı "bu meydan kanlı meydan" sloganları atıldı. Kavganın da çıktığı kongrede gazetecilere saldırıldı. Yerel gezeteci Tenzile Aşçı'nın telefonu kırılırken, basın masasında bulunan çok sayıda bilgisayar parçalandı.
Oy kullanma kabinleri dağıldı. Oy pusulaları ve zarflar yerlere saçıldı.

TAKVİM.COM.TR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de skandal görüntüler! CHP Kongre'sinde terör sloganları atıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA