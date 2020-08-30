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Haberler İzmir Buca'da gaspçı dehşeti! Para vermeyince tinerle yakıp kaçtılar

'da gaspçı dehşeti! Para vermeyince tinerle yakıp kaçtılar

Buca'da gaspçı dehşeti! Para vermeyince tinerle yakıp kaçtılar
Giriş Tarihi: 30.8.2020

İzmir'in Buca ilçesinde bir mobilyacıda çalışan Zafer Koyuncu (32), 15 gün önce ağır yanık yarası ile kaldırıldığı İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de yaşamını yitirdi. Daha önce Koyuncu'nun, sokakta tartıştığı üç kişi tarafından ateşe verildiği iddia edilmişti.

ÜÇ ZANLI HER YERDE ARANIYOR
Ancak gerçek, talihsiz adamın ölmeden önce hastanede polislere "Tanımadığım saldırganlar benden para istediler. Vermeyince de yakıp kaçtılar" demesi ile ortaya çıktı. Hyundai marka beyaz kamyonetle kaçan üç zanlının yakalanması için özel ekip kuruldu.

FATİH ŞENDİL

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