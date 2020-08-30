CHP İzmir Gençlik Kolları birbirine girdi

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongre'sinde terör sloganları atıldı! Önce birbirleriyle kavga eden CHP'li gençler daha sonra bir gazetecinin kafasında sandalye parçaladı! CHP'de İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi dün Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleşti. Kongrede Burak Kotan ve Mert Anıl Akgül yarıştı. Sandık yarışı sonrası CHP İzmir'in yeni İl Gençlik Kolu Başkanı 151 oy alan Burak Kotan oldu. Mert Anıl Akgül 143 oyda kalırken, seçim sonucunun açıklanmasının ardından partililer arasında tartışma çıktı. Sözlü atışma daha sonra yumruklu kavgaya dönüştü. KAFASINDA



SANDALYE KIRDILAR

İki adayın tarafları önce birbirleri arasında kavga etti, ardından her iki grup kavgayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Gazetecilere ayrılan basın masası, muhabirlere ait bilgisayarlar ve telefonlar parçalandı. Çıkan arbedede bir gazetecinin telefonu kırıldı. Muhabir Oktay Güçtekin de CHP'lilerin saldırısına maruz kalan isimlerden biriydi. Kalabalık grup Güçtekin'e saldırarak kafasına sandalye ile vurdu. Olaylara güvenlik görevlileri müdahale ederken, basın mensupları kendilerine saldıran CHP Gençlik Kolları üyelerinden şikayetçi oldu.