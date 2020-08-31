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Haberler İzmir İzmir'de üstüne ağaç devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

'de üstüne ağaç devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Son dakika... İzmirin ilçesinde hareket halindeyken üstüne ağaç devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Kazada hafif yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine götürüldü.

İzmir'de üstüne ağaç devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

31.08.2020, 08:43

İzmirin Tire ilçesinde hareket halindeyken üstüne ağaç devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Caddesi'nde ilerleyen E.B. yönetimindeki 27 U 9481 plakalı otomobilin üstüne çınar ağacı devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine götürüldü.

Devrilen ağaç belediye ekiplerinin çalışması sonucu kaldırılırken, bir süre trafiğe kapalı kalan yol tekrar açıldı.

AA

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