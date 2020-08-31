Çeşme'nin Germiyan Mahallesi'nde makilik alanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. 2 helikopter ve 10 arazözün kullanıldığı yangın, yazlık evlere 100 metre kala söndürüldü. Yangında 5 hektar makilik alan kül oldu.
Kaynak: DHA
Makilik alanda başlayan yangın, yazlık evlere 100 metre kala söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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