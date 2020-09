Gazetecilere saldıran CHP’ye sert tepki

İGC Başkanı Misket Dikmen, "Olayın sorumlularının bir an önce bulunarak hak ettikleri cezayı almaları için tüm yasal yollara başvurulacak" dedi.Geçen Cumartesi günü, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde, 151 oy alan Burak Kotan'ın, 143 oy alan Mert Anıl Akgül'ü geride bırakmasının ardından, partililer arasında kavga çıkmıştı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında görüntü almak isteyen basın mensupları Yusuf Tomruk, Tenzile Aşçı, Halil İbrahim Güler, Gizem Taban, Oktay Güçtekin ve Halime Erdoğan kalabalık grubun saldırısına uğradı. Gazetecilere ayrılan basın masası parçalanırken, muhabir Tenzile Aşçı'nın cep telefonu gasp edildi. Gazeteci Oktay Güçtekin ise sandalyeli saldırıya uğradı. Olaya güvenlik görevlileri müdahale ederken, basın mensupları da kendilerine saldıran CHP Gençlik Kolları üyelerinden şikayetçi oldu.



'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI'

KONGREDE ev sahibinin CHP olduğunu ve basın mensuplarının güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması konusunda sorumluluğun da CHP'de olduğuna dikkat çeken Dikmen, "Pandemi koşullarında fedakarca çalışan basın emekçileri bu yetmezmiş gibi fiili saldırılara maruz kalmakta, gittikçe yaygınlaşan şiddetin öznesi haline gelmektedir. Cemiyet olarak, basın mensuplarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı aynı zamanda halkın haber alma özgürlüğüne, basın özgürlüğüne saldırıdır" diye konuştu.



'BİZ SADECE GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ'

LİNÇ edilmekten son anda kurtulan İzmir Gündemi Gazetesi ve İnternet Sitesi Muhabiri Oktay Güçtekin de, "Biz her zaman görevimizi yapıyoruz. Şiddetin her türlüsüne dikkat çekmeli ve karşı olduğumuzu söylemeliyiz" dedi. Olayda telefonu gasp edilen ve çektiği görüntüler zorla sildirilen Ege Postası Muhabiri Tenzile Aşçı ise, "Yaşanan hadisede basına saldırmak için sahneye çıkan herkes bu suçun failidir" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR