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Haberler İzmir İzmir'de bıçaklı saldırı : 1'i ağır 3 yaralı

'de : 1'i ağır 3 yaralı

'in Konak ilçesinde bir evde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Engin K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de bıçaklı saldırı : 1'i ağır 3 yaralı

AA

01.09.2020, 08:52

İddiaya göre, Küçükada Mahallesi 2232 Sokak'ta, Adem H. (24) ile Engin K. (28) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin evine misafirliğe gitti. Burada Gülizar Y. (19) ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Gülizar Y, Adem H. ile Engin K'yi bıçakla yaraladıktan sonra aynı bıçakla kendisine zarar verdi.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Adem H. ile Engin K'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine Gülizar Y'yi ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ağır yaralanan Engin K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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