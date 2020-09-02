Bergama IZBAN hattı çalısmaları basladı

İzmir ulaşımında önemli bir yer esahip olan İZBAN hattının Bergama'ya kadar gelmesi için çalışmalara yeniden başlanması, tarihi kent Bergama'da sevinçle karşılandı. Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun girişimleri sayesinde İZBAN'ın geçeceği güzergahta kamulaştırma çalışmaları hızla devam ederken, Eylül ayı ile birlikte arazi sahipleriyle kamulaştırma görüşmeleri de başlıyor. İZBAN için seferber olunduğunu kaydeden Koştu, "Başta Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili vekillerin ve tüm Ankara'nın desteği bizleri mutlu etti" dedi.