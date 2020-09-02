  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir FETÖ'nün "mahrem imamları"na yönelik İzmir merkezli operasyonda 8 şüpheli tutuklandı

'nün "mahrem imamları"na yönelik merkezli operasyonda 8 şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 8'i tutuklandı.

FETÖ'nün mahrem imamlarına yönelik İzmir merkezli operasyonda 8 şüpheli tutuklandı

AA

02.09.2020, 12:18

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 10 zanlı ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kaldı.

Aralarında örgütün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında üst düzey faaliyet gösterdiği tespit edilen B.K. ve R.E'nin de bulunduğu 29 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

SORUŞTURMA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce haklarında işlem yapılan örgüt mensubu askerlerden itirafçı olanların bir kısmının ifadelerinde adı geçen, ayrıca kontörlü ya da ankesörlü sabit hat irtibatıyla örgüte mensubiyeti tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 59 "mahrem imam" hakkında yakalama kararı verilmiş, 28 Ağustos'ta 28 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 30 şüpheli yakalanmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FETÖ'nün "mahrem imamları"na yönelik İzmir merkezli operasyonda 8 şüpheli tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA