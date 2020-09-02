Önce yolunu sonra suyunu kestiler

İzmir Buca Ufuk Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıldır aynı apartmanda ikamet eden Sural ailesi, geçtiğimiz günlerde binalarına giriş yaptıkları merdivenlerin yıkılması nedeniyle evde hapis hayatı yaşamaya başladı. Aile, haberleri dahi olmadan binalarının önündeki arsanın ve kendilerine ait giriş çıkış yaptıkları alanın bir firmaya verilmesi üzerine gerçekleştirilen yıkımın ardından Buca Belediyesi'nin yanlışı düzeltmesini beklerken bir darbe de İZSU'dan geldi. İZSU ekipleri, su hattının geçtiği arsanın başkalarına ait olmasını gerekçe göstererek binanın suyunu kesti.



HAYATLARI KABUS OLDU

Ufuk Mahallesi 893 sokak numara 19'da 1973 yılından beri ikamet eden Sural Ailesi, Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Şubat ayında binalarının önünde bulunan 28 metrekarelik alanın haberleri olmadan bir firmaya satılması üzerine giriş-çıkış yapılan alanın yıkılmasıyla büyük şok yaşamıştı.





HASTANEYE ZOR YETİŞTİ

Yıkım sırasında bina sakinlerinden Feryal Sural kalbinden rahatsızlanması üzerine, evden anca itfaiye ekiplerinin yardımı ile hastaneye yetiştirilebildi. Buca Belediyesi'nin yanlıştan dönmesini bekleyen aileye bu kez de İZSU darbe vurdu. Önce binaya giden su boruları sökülürken, Binaya su sağlayan boruların başkasına ait araziden geçmesi gerekçesiyle İZSU ekipleri binanın suyunu da kesti. Kentin ortasında hapis hayatı yaşayan aile bir de üstüne susuz bırakıldı.





'BU YANLIŞTAN DÖNSÜNLER'

KONU ile ilgili olarak Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan apartman sakinlerinden Hakan Sural, "Kaymakamlığa kadar dilekçe yazdık. Şikayet dilekçelerimiz ortada yok. Biz bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Daha önce de tekrar ettiğim gibi bu durum bir insan hakları ihlalidir. Yetkililer yanlıştan dönsün" dedi.