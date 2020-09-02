Vukuatlı Uygur’dan kansız intikam

Uygur'un kansız bir siyaset güttüğünü ve tüm dünya pandemiyle uğraşırken halkın sağlığıyla oynadığını ifade eden Günaydın, "Torbalı sokaklarında görünmeyen, belediye binasına dahi uğramayan, kağıt üzerinde başkan İsmail Uygur kendine yakışanı yapıyor. Kızılay ilçede kan toplamak istiyor, kan toplama aracına yer tahsisi yapmıyor. Kızılay, Vakıflar mülkiyetindeki Merkez Orhaniye Camisi'nin bahçesinde kan bağışı kabul etmek zorunda kalıyor. Dünya pandemiyle uğraşıyor, 7'den 70'e herkes seferber oldu ama Torbalı beledi-ye başkanı binlerce insanın hizmet aldığı sağlık ocağını kapı dışarı etmek istiyor. Bu kadar ucuz siyaset görülme-miştir. Kan üzerinden yapı-lan bu siyaset, kansız siya-settir. İnsanların sağlığı üzerinden yapılan bu siya-set tamamen ilkel ve vahşi-dir" şeklinde konuştu.



'HALK DUR DİYECEK'UYGUR'UN

Tor-balı halkından intikam aldığı-nı ifade eden Günaydın, "Baş-kan Uygur, Torbalı halkından intikam alı-yor. Başkan seçildik-ten sonra, oğlunu yük-sek maaşla belediye şirketine müdür ata-yan, ancak halkın tep-kisi sonucu geri adım atmak zorunda kalan Uygur vatandaştan intikamı böyle alıyor. Biz kendisini çok iyi tanıyoruz. 1,5 yılı aşan baş-kanlık süreci boyunca bir tek hizmetinin olmaması, beledi-yeye uğramaması, resmi bay-ramların hiçbirine katılma-ması bunun içindir. Aklınca Torbalı halkından intikam alı-yor. Ama şunu unutmasın, 3,5 yıl kaldı. Zaman su gibi akıp gidiyor. Bırakın Torbalı tari-hini, Türkiye tarihinin halkı-na karşı en saygısız belediye başkanı hak ettiğini yaşa-yacaktır. Bu ilçenin onurlu insanları, iradelerini teslim ettiği bu kişinin ucuz oyunla-rına dur diyecektir" dedi.