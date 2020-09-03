89. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen İzmir İş Günleri başladı

89. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen 6. İzmir İş Günleri, "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi" adlı forum ile başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında online olarak düzenlenen etkinliğin açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanı Moulay Hafid Elalamy, İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto Illera ve İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakan Yardımcısı Manlio Di Stefano'nun katılımıyla yapıldı.

Fas Sanayi Ticaret Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanı Elalamy, açılışta yaptığı konuşmada, Kovid-19'un dünya çapında kriz etkisi yarattığını belirtti.

Akdeniz bölgesinde hiçbir ülkenin bu krizden kendini koruyamadığını dile getiren Elalamy, 2020'de ticaret haciminde yüzde 13 ile yüzde 32 arası düşüş beklendiğini kaydetti.

Elalamy, Fas yönetiminin pandeminin başından bu yana çok cesur kararlar aldığını aktararak, tedbirler sayesinde virüs yayılımının kontrol altında tutulduğunu ve can kaybının 1216 olduğunu belirtti.

İstihdamı korumak için Fas'ın bütün olanaklarını kullandığına işaret eden Elalamy, şöyle konuştu:

"Bu pandemi keşfetmediğimiz yönlerimizi ortaya çıkarmamazı sağladı. Pandeminin neden olduğu Akdeniz bölgesindeki değişim belki çok faydalı olacak belki de felaket getirecektir. Geleceğimiz biraz da bize bağlı. Bugüne kadar Akdeniz havzasında hep birbirimize sırtımızı dönerek çalıştık, birbirimizle rekabet ettik, birbirimizin pazar payını çalmaya çalıştık. Ancak pandemide gördük ki hepimizin kırılganlıkları var ve ayrı durursak bu kırılganlıklar büyüyecek."

"Akdeniz bölgesinde kartlar yeniden dağıtıldı ve pandemi nedeniyle bilinçlendik." ifadelerini kullanan Elalamy, bölgedeki ülkelerin iş birliğini güçlendirmesinin daha mantıklı olacağını anladıklarını söyledi.

İSPANYA VE İTALYA İLE TİCARİ İLİŞKİLER

İspanya Sanayi Ticaret ve Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto Illera, pandemi nedeniyle ülkesinin Türkiye ile ticaretinin geçen yıl aynı döneme göre 6 milyar avro azaldığına dikkati çekti.

Ticareti yeniden geliştirmek istediklerini belirten Illera, "Ekonomik modernizasyon ve Akdeniz'in güneyindeki ülkelerin aralarında var olan iş ilişkileri de bu normalleşme döneminde bizlerin elini güçlendirecek." diye konuştu.

Illera, su, enerji, altyapı yatırımları, atıkların değerlendirilmesi ve mühendislik alanlarındaki çalışmaların Kovid-19'un olumsuz etkilerinden kurtulmanın yolunu gösterdiğini dile getirdi.

Ticari ilişkilerin eski gücüne kavuşması için geleceğin teknolojilerine adapte olmak gerektiğini vurgulayan Illera, dijital dönüşüm, yapay zeka gibi konulardaki ilerlemenin çevre kirliliğinin azalması gibi sorunların çözümüne de hizmet edeceğini söyledi.

İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakan Yardımcısı Manlio Di Stefano da 89. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında 6. İzmir İş Günleri'nin Akdeniz bölgesindeki iş birliğini geliştireceğini belirtti.

Manlio Di Stefano, Kovid-19 pandemisi ile ülkeler arasında ticari bariyerlerin ortaya çıktığını ifade ederek, ticaretin sistem akışını sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Türkiye'nin jeopolitik açıdan büyük güce sahip olduğuna işaret eden Stefano, "Türkiye, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin bağlantısını sağlıyor. Türkiye ile iş birliğine çok önem veriyoruz. Bu konuda somut adımlar atılmalıdır. İtalya üzerine düşen rolü oynayacaktır." dedi.

İZMİR'İN EV SAHİPLİĞİ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Akdeniz'in tarih boyunca ticari gelişim ve kültürel etkileşimin bağlantı noktası olduğunu belirterek, bölgedeki ülkelerin potansiyel ve avantajlarını birleştirip ekonomik açıdan kazançlı çıkacağını söyledi.

İzmir'in önemli projelerin de merkezi olduğunu kaydeden Vali Köşger, "Akdeniz çanağındaki ülkelerin ortak çıkarları çerçevesinde bir araya gelmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. İzmir Valiliği olarak mega projelere sosyal ve ekonomik olarak her türlü desteği vereceğiz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise kenti dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Pandemi hepimizin süreci analiz etmesini ve mevcut koşullara göre güncelleme yapmasını zorunlu kılıyor. Dünya küresel olarak çok zor günlerden geçiyor. İş birliği ve ortak akılla bu süreci atlatabiliriz." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen 6. İzmir İş Günleri'nde tekstil, deniz taşımacılığı ve e-ticaret gibi sektörlerden temsilciler arasında ve bakanlar seviyesinde görüşmeler yapılacak.