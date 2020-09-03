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Haberler İzmir Aynı kaldırımı 3 kez yaptılar

Aynı kaldırımı 3 kez yaptılar

'ın merkezinde bulunan 1436 ve 1437 sokak yapım işi tam bir arap saçına döndü. tarafından taşeron bir şirkete araç geçişi ve kaldırım düzenlemesinin verilmesinin ardından şirket, kaldırımları belirlenen yüksekliğin üzerinde yaptı.

Aynı kaldırımı 3 kez yaptılar
Giriş Tarihi: 3.9.2020

Bunun üzerine Konak Belediyesi döşenen taşları sökerken yapım işini de üzerine aldı. Esnaf, 3 haftadır sokaktaki kaldırım taşlarının 3 kez sökülüp yeniden yapılmaya çalışıldığını belirterek tepki gösterdi. Taşeron firma çalışanlarının doğru düzgün hesaplamadan yaptığı kaldırımların, sokaklardaki dükkan ve işletmelerin zemininden daha yüksekte olması, beceriksizliği gözler önüne serdi. Ortaya çıkan kot farkı yüzünden yapboza dönen iki sokak haftalardır araç trafiğine tam olarak açılamazken, esnaf ve mahalle halkı da toz içinde kaldı.

ERCAN AKGÜN

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