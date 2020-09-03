Aynı kaldırımı 3 kez yaptılar

Bunun üzerine Konak Belediyesi döşenen taşları sökerken yapım işini de üzerine aldı. Esnaf, 3 haftadır sokaktaki kaldırım taşlarının 3 kez sökülüp yeniden yapılmaya çalışıldığını belirterek tepki gösterdi. Taşeron firma çalışanlarının doğru düzgün hesaplamadan yaptığı kaldırımların, sokaklardaki dükkan ve işletmelerin zemininden daha yüksekte olması, beceriksizliği gözler önüne serdi. Ortaya çıkan kot farkı yüzünden yapboza dönen iki sokak haftalardır araç trafiğine tam olarak açılamazken, esnaf ve mahalle halkı da toz içinde kaldı.

ERCAN AKGÜN