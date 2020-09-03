Bornova Belediyesinde temizlik işçileri iş durdurma eylemi yaptı

Bornova Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, çalışma koşullarından rahatsız olduklarını gerekçe göstererek Temizlik İşleri Şantiyesinde iş durdurma eylemi yaptı. Yaklaşık 400 işçi, dün gece vardiyasının başlamasıyla beraber eyleme başladı.

İŞÇİLER İSYANDA

Eylem, sabah vardiyasına gelen işçilerle birlikte devam etti. İş durdurma eyleminde kararlı olan işçileri şantiyeye gelen Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Şaylan ikna etti. Orhan Şaylan, işçilere daha iyi şartlarda çalışılacağı ve sorunların giderileceği sözünü vererek, işçilerden görevlerine devam etmesini istedi. Daha sonra işçiler, verilen sözler üzerine görevlerine yeniden başladı.





