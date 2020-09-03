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Haberler İzmir Bornova Belediyesinde temizlik işçileri iş durdurma eylemi yaptı

temizlik işçileri iş durdurma eylemi yaptı

'de görev yapan temizlik işçileri, çalışma koşullarından rahatsız olduklarını ifade ederek, yaklaşık 10 saat süren iş durdurma eylemi yaptı.

Bornova Belediyesinde temizlik işçileri iş durdurma eylemi yaptı

03.09.2020, 18:46

Bornova Belediyesinde çalışan temizlik işçileri, çalışma koşullarından rahatsız olduklarını gerekçe göstererek Temizlik İşleri Şantiyesinde iş durdurma eylemi yaptı. Yaklaşık 400 işçi, dün gece vardiyasının başlamasıyla beraber eyleme başladı.

İŞÇİLER İSYANDA

Eylem, sabah vardiyasına gelen işçilerle birlikte devam etti. İş durdurma eyleminde kararlı olan işçileri şantiyeye gelen Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Şaylan ikna etti. Orhan Şaylan, işçilere daha iyi şartlarda çalışılacağı ve sorunların giderileceği sözünü vererek, işçilerden görevlerine devam etmesini istedi. Daha sonra işçiler, verilen sözler üzerine görevlerine yeniden başladı.



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