İzmir'de elektrik kesintisi 3 Eylül Perşembe!

GDZ Elektrik 3 Eylül Perşembe tarihli İzmir elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenleri paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte detaylar...
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte 3 Eylül Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...
GDZ Elektrik 3 Eylül Perşembe tarihli İzmir elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenleri paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte detaylar...
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