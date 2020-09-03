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'de elektrik kesintisi 3 Eylül Perşembe!

'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte 3 elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 3 Eylül Perşembe!

03.09.2020, 09:14 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020,09:40

GDZ Elektrik 3 Eylül Perşembe tarihli elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenleri paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İşte detaylar...

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