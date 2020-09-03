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İzmir'de elektrik kesintisi 3 Eylül Perşembe!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri meydana gelecek. İzmirli vatandaşlar kesintilerin hangi ilçelerde olacağını ve ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte 3 Eylül Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

03.09.2020, 09:14 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020,09:40