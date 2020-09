İzmir fontuyla yurtdışı rantı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "İzmir adını taşıyan bu font sayesinde dünya İzmir'i daha yakından tanıyacak" diyerek tanıtımını yaptığı İzmir Fontu'yla ilgili çok konuşulacak bir gerçek ortaya çıktı. Tipograf Ahmet Altun tarafından tasarlanan fontun yurtdışı kullanımının ücretli olduğu anlaşıldı. İnternetten uluslararası font satışı yapılan sitelere girildiğinde 44 tipi olan İzmir Fontu'nun her türü için 19'şar dolar ödenmesi gerektiğinin ortaya çıkması şok etkisi yarattı. Büyükşehir Belediyesi'nden önceki gün tanıtım etkinliğiyle ilgili yapılan ve Soyer'in açıklamalarına yer verilen basın bülteninde fontun yurtdışında kullanımının ücretli olmasıyla ilgili herhangi bir uyarıya yer verilmemişti. Belediyenin İzmir'in özellikle yurtdışındaki tanıtımına katkı sağlayacağı vurgusu yaptığı fontun uluslararası alanda kullanımının paralı olduğunun ortaya çıkması tepkilere neden oldu.





YURT İÇİNE ÜCRETSİZ

Yeni Asır, Soyer tarafından İzmir Fontu çalışması yürüttüğü açıklanan İzmir Vakfı yetkililerine ulaştı. Vakıf yetkilileri, "Bu fontun yurt içi kullanımlarında sorun yok. Ahmet Bey yurt içi için telif ücreti almayacağını söylüyor. Ancak siz bunu uluslararası mecralarda kullanmak isterseniz Ahmet Altun'a telif ödemek zorundasınız. İzmir Fontu, uluslararası font sitelerinden ücretli şekilde temin edilebiliyor. Ama ulusal ölçekli kullanımlarda ücretsiz kullanılabiliyor. Bizimle iletişime geçenlere bu fontun yurt içi kullanımını ücretsiz sağlıyoruz. Ancak bu fontla örneğin Amsterdam'da bir billboard hazırlatırsanız yani uluslararası ölçekte bu fontla bir tanıtım kampanyası yaparsanız o zaman Ahmet Altun'dan telif almanız gerekir" dedi.



MADDİ KARŞILIK ÖDENMEDİ

Yeni Asır'a yapılan bu açıklamanın ardından sosyal medyada da bir açıklama yayınlayan İzmir Vakfı, şu ifadelere yer verdi: "Bu yazıyüzü, İzmir'in tanıtım ihtiyaçları doğrultusunda ve birçok mecrada hizmet verebilecek nitelikte hazırlandı. Bu çalışmayı, İzmir'de yaşayan ve ürettiği fontlarla dünyaca ünlü listelere girmeyi başaran font tasarımcımız Ahmet Altun ile yürüttük. İzmir'de yaşayan, deneyimiyle ulusal ve uluslararası alanda takdir gören tasarımcı Altun, İzmir Fontu'nu hiçbir maddi karşılık almadan gönüllü olarak tasarladı. Kendisine İzmir'e verdiği destek için sonsuz teşekkür ediyoruz. Yurtdışı kullanımlar için font ücretli olarak çeşitli sitelerde satışa sunulmuştur. Yurtiçi kullanıcıların fonta ücretsiz erişmek için İzmir Vakfı sekreteryası ile sosyalmedya@izmirvakfi. org adresi üzerinden iletişime geçmeleri yeterlidir."





'KAMU HİZMETİ TİCARETE EVRİLDİ'

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi tarafından lansmanı yapılan fontun ücretli çıkmasına sosyal medyada tepkiler geldi. İşte gelen tepkilerden bazıları:

ALİ RIZA AVCAN: Fontla ilgili sayfaya ulaştığınızda, Ahmet Altun'a ait bu fontun değişik türlerinin her biri için ayrı ayrı 19 ABD Doları ödemek zorunda olduğunuzu öğreniyorsunuz... Böylelikle, kamu hizmetinin ticarete evrildiği ve birilerinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından reklamı yapılan bu işten para kazandığını öğrenmiş oluyorsunuz... Ne kadar hoş bir sürpriz, değil mi?

ATİLLA ABN: Belediye bütçesinden bu arkadaş için ne kadar harcadığını, her biri 19 ABD Dolar'ı olan bu fontlardan kaç tane satın aldığını, şeffaf belediyeci olduğu için bize açıkça söyler sanırım... Aşkla!

