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Haberler İzmir İzmir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü şarampole yuvarlandı

'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü şarampole yuvarlandı

’in Torbalı ilçesinde, otomobili ile seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü şarampole yuvarlandı. Sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü şarampole yuvarlandı

04.09.2020, 18:18

Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Torbalı ilçesine doğru seyir halinde olan 35 SK 558 plakalı otomobil sürücüsü Zeynel Karaman, iddialara göre direksiyonda kalp krizi geçirdi.

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Kriz esnasında direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü, daha sonra şarampole uçtu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karaman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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