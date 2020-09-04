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Haberler İzmir İzmir'de evinde fenalaşan genç öldü

'de evinde fenalaşan genç öldü

'in Karşıyaka ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı evinde rahatsızlanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gencin üzerine soruşturma başlatıldı.

İzmir'de evinde fenalaşan genç öldü

04.09.2020, 08:31

Son dakika... Olay, sabaha karşı Nergiz Mahallesi'nde meydana geldi. 6 katlı binanın giriş katında ailesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Berat Polatoğlu (24), evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı fenalık geçirdi. Durumunu gören ailesi olayı sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince genç, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Polatoğlu, kurtarılamadı.



Öte yandan, ikamete gelen Olay Yeri İnceleme ekiplerince evin içerisinde incelemelerde bulunulurken, gencin şüpheli ölümü üzerine polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

İHA

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