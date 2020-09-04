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Haberler İzmir İzmir'de ormanlık alanda yangın!

'de ormanlık alanda !

'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan , havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İzmir'de ormanlık alanda yangın!

DHA

04.09.2020, 16:22 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020,17:09

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.



Bölgenin sık ormanlık alan olduğu, hızlı ve etkili müdahaleyle yangının büyümeden söndürüldüğü kaydedildi.

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