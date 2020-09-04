İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
Bölgenin sık ormanlık alan olduğu, hızlı ve etkili müdahaleyle yangının büyümeden söndürüldüğü kaydedildi.
İzmir'de ormanlık alanda yangın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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