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Haberler İzmir Park halindeki kamyonette çıkan yangında kundaklama şüphesi

Park halindeki kamyonette çıkan yangında kundaklama şüphesi

’in Karabağlar ilçesinde park halinde bulunan bir kamyonette çıkan zarar neden olurken, kamyonetin kundaklandığı ileri sürülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Park halindeki kamyonette çıkan yangında kundaklama şüphesi

AA

04.09.2020, 10:23

İzmir'in Karabağlar ilçesinde park halindeyken kundaklandığı iddia edilen kamyonette hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3957 Sokak'ta Yaşar B'ye ait park halindeki 38 GD 187 plakalı kamyonet, alev aldı.

Mahalle sakinleri yanan kamyoneti kendi imkanlarıyla söndürdü.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri ifadeler doğrultusunda aracın kundaklanma şüphesi üzerine çalışma başlattı.

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