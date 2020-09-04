Personel iş bıraktı Çiğli’yi çöp bastı

DİSK'e bağlı Genel İş 8 No'lu Şube'de örgütlü olan temizlik işçileri de iş bırakma eylemi yaptı. Grev ve iş bırakma eylemi nedeniyle Çiğli'nin sokaklarında çöp dağları oluşurken, Genelİş 8 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, "ÇİBEL işçileri bu haklı talepleri, 2 gündür yapılan iş bırakma eylemiyle ortaya koymuştur. Bu eylem bir uyarıdır, herkes üzerine düşen mesajı almalıdır" diye konuştu.





İŞÇİNİN TAHAMMÜLÜ KALMADI

TOPLU iş sözleşmesi görüşmelerinde şu ana kadar anlaşma sağlanamadığını hatırlatan Gümüştekin, "9 aydır zam ve sosyal haklarında hiçbir iyileştirme olmayan ÇİBEL işçisinin sabredecek tahammülü kalmadı. ÇİBEL işçileri olarak işvereni, toplu sözleşme masasında taleplerimizi karşılamaya davet ediyoruz. Aksi taktirde greve çıkacağımızı ilan ediyoruz" dedi.

MERT ALPDÜNDAR