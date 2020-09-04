Son sözü ‘beni bitirdiniz’ olmuş

İzmir Gaziemir'de, 44 yaşındaki astsubay Köksal Doğru, boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi eşi Handan Doğru (39) ile kuaför Alper Rapuroğlu'nu (39) öldürdü, çalışan Gizem Önal'ı da (26) ağır yaraladı. Cinayetlerin ardından intihar eden Köksal Doğru'nun olayı gerçekleştirmeden önce "Beni bitirdiniz" diye bağırdığı iddia edildi. 3 kişinin ölüp, bir kişinin de ağır yaralandığı olayla ilgili sağlık ekiplerinin ağır yaralılara kalp masajı yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Olayın meydana geldiği kuaförün yanında kahvehane işleten Mehmet Özdemir, "Olay olduğunda burada değildim. Olduktan sonra geldim baktım yaralılara kalp masajı yapılıyordu. Merdivenlerde, 'Bitirdiniz beni' diye bağırmış. Kuaförde çalışan diğer arkadaş tellerden atlayarak kaçıp, kendini kurtarmış. Diğerleri kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Hepsini tanırdım, hepsi de güzel insanlardı" dedi.

GÖRGÜ tanıklarından Necla Özbudak, "Normalde burada kalmıyorum, yeğenimin yanına geldik. Eşim bizi almaya gelmişti. Saniyeyle biz de sıyırdık olaydan. Silah sesleri geldiğinde tam kapının ağzındaydık. Dün bir kabus yaşadık. Hala etkisindeyiz. Silah sesi geldiğinde yukarıdan bir şey düştü sandık. Silah sesini duymadan çıksaydık ben, oğlum ve eşime ne olurdu bilmiyorum" diye konuştu.