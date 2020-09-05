İzmir'de korkutan yangın!

Yangın, 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Sadıkpaşa Mahallesi Menderes bulvarı üzerindeki 5 katlı binanın zemin katında faaliyet gösteren plastik saksı üretimi yapılan işletmede çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında hızla yayılan alevler, önce işyerinin önünde park halindeki bir otomobile sıçradı. Alevleri fak eden bina sakinleri panik ve korku içerisinde sokağa çıkarken, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine de haber verildi.

Bu sırada alevler tüm binayı yaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen binadaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. çok sayıda itfaiye aracı olay yerinde söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada binadan çıkamayan kişilerin olabileceğinden de endişe ediliyor. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak, araç ve yaya trafiğine engelledi.