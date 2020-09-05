Kaya’dan esnafa dost eli

YEŞİLYURT Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, esnafın yüreğine su serpti. Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkar camiasını gezerek küçük esnafın nabzını tuttuklarını söyleyen Atilla Kaya, esnafların ekonominin vazgeçilmez yapı taşlarından olduğuna dikkat çekti. Kaya'ya ziyaretinde AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca da eşlik etti.



HALKLA YÜZ YÜZE

Yeşilyurt Esnaf Odası ve Esnaf Kooperatifi Başkanı Mehmet Argun ile bir süre görüşen Mahmut Atilla Kaya, esnaf sanatkarların genel sorunları ile pandemi döneminde yaşanan sıkıntılar hakkında bilgi aldı. Esnaf sanatkarların pandemi sürecinden olumsuz yönde etkilenen kesimlerin başında geldiğini belirten Yeşilyurt Esnaf Odası Başkanı Mehmet Argun, "Zaten sınırlı sermayesi ile işlerini döndürmeye çalışan üyelerimiz bu süreçte büyük yara aldı. Özellikle Mart-Haziran arası pek çok meslek kolu işletmesini kapatmak durumunda kaldı. Kapatmayanlar da iş yapamadı. Çünkü bu dönemde insanlar sokağa çıkmadı, zorunlu alışverişlerini de internet üzerinden yaptı. Oysa bizim üyelerimiz halkla yüz yüze doğrudan iletişim kurmak suretiyle mal satar, hizmet verir" dedi.



ÜYELERİMİZ RAHATLADI

Hükümetin bu süreçte esnaf ve sanatkarlara özellikle kooperatifler üzerinden verdiği desteklerinden memnun kaldıklarını kaydeden Argun, "Cumhurbaşkanımız halkın nabzını iyi tutan, tecrübeli ve iyi bir devlet adamı kimliği sergiledi. Sürece liderlik etti. Kamu bankaları destekleriyle bir nebze olsun üyelerimizi rahatlattı. Bu desteklerin sürmesi gerekiyor çünkü pandemi süreci hala devam ediyor. Bu noktada umutluyuz. Mahmut Atilla Kaya gibi sürekli olarak halk ile iç içe olan, hassas, sorumluluk sahibi milletvekillerimiz aracılığıyla bizler de üyelerimizin sorunlarını duyurabiliyoruz. Bu nedenle kendisine temsil ettiğim esnaf ve sanatkarlar adına teşekkür ediyorum. Bu noktada her zaman işbirliği altında çalıştığımız, samimi diyaloglar kurduğumuz AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğruca'nın da katkılarını unutamayız" diye konuştu. Hükümetin her zaman esnaf sanatkarların yanında olduğunu kaydeden İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, bu zor süreç bitene kadar esnaf sanatkarları koruyucu tedbirleri sürdüreceklerini söyledi.

'ESNAFIN YANINDAYIZ'

Başkan Erdoğan'ın Giresun'daki açıklamalarına da değinen Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımız TESKOMB marifetiyle esnaf kesimine 50 bin liraya kadar hibe, yani geri ödemesiz destek vereceklerini açıkladı. AK Parti sadece pandemi sürecinde değil, her zor durumda halkın ve esnafın yanındadır. Giresun açıklaması bunun en güzel örneğidir" dedi.



'ESNAFIN SORUNLARINI MECLİS'E TASIYACAGIM'

ESNAF sanatkarların sorunlarını meclise taşıyacağını da kaydeden Kaya, "Halkın içinden gelen, halkın nabzını doğru tutan bir çalışma yürütüyoruz. Halkın çoğunluğunu oluşturan esnaf sanatkarların sorunlarını meclis kürsüsünden dile getirmek, çare bulmak için çaba sarf etmek bizim görevimiz. Bu çalışmalarımızda en büyük desteği esnaf idarecilerinden alıyoruz. Bundan sonra da Yeşilyurt Esnaf Odası idarecileri ile işbirliği içinde çalışacağız. Esnafın sorunlarını kaynağından öğreneceğiz" dedi.