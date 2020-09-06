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Haberler İzmir Bilirkişi raporu, Oda Başkanı’nı tutuklattı

Bilirkişi raporu, Oda Başkanı’nı tutuklattı

İzmir Urla'da elektrikli bisiklette giderken hayatını kaybeden Somaspor'un futbolcusu 'ın ölümüyle ilgili bilirkişi raporundan şok karar çıktı.

Bilirkişi raporu, Oda Başkanı’nı tutuklattı
Giriş Tarihi: 6.9.2020

Kusurlu bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan, yeniden gözaltına alınarak, çıkarıldığı Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklandı.

YENİDEN YAKALANDI
Korkunç kaza Urla ilçesi Çeşme eski yolu üzerinde, 14 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelmişti. Trafik kazasında, Melih Vardar (27) ve Semih Vardar isimli iki kardeşin üzerinde olduğu elektrikli bisiklete, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobil çarpmıştı. Feci kazada iki kardeş, Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar 3 gün süren yaşam savaşını kaybetmiş, kardeşi ise tehlikeyi atlatmıştı. Kaza sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aydınhan, hazırlanan bilirkişi raporunun ardından kusurlu bulunarak yeniden mahkemeye çıkarıldı ve cezaevine gönderildi.

FATİH ŞENDİL

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