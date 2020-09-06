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Haberler İzmir Konak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

'in ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kamil Karadeniz yönetimindeki 45 TP 253 plakalı otomobil ile 'nın kesiştiği kavşakta Oğuzhan Ümmet İpek (25) idaresindeki 35 ALZ 741 plakalı araçla çarpıştı. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Konak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

DHA

06.09.2020, 09:16

İzmir'in Konak ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Gazi Bulvarı ile Halit Ziya Bulvarı kavşağında meydana geldi. Gazi Bulvarından, Halit Ziya Bulvarı istikametine giden Kamil Karadeniz yönetimindeki 45 TP 253 plakalı otomobil, Oğuzhan Ümmet İpek (25) yönetimindeki 35 ALZ 741 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada İpek'in kullandığı otomobilde Sibel Bulgurlar ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi ile diğer otomobilde bulunanlardan da Fatma Karadeniz ve Gizem Kantarcıoğlu yaralandı.



Dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtilen kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki farklı hastanelere sevk edildi. Kaza yapan araçlar yoldan çekilirken, polis soruşturma başlattı.

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