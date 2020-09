Ölüme giden yol! 15 yaşındaki Melisa canına kıydı

Eylül 2020 saat 00.01: Bu gece ölürsem ve babam benden nefret ettiği için peşimden gelirse ne yapacağım? Bu dünyada beni korumayan Tanrı onun yanına gittiğimde beni babamdan korur mu yoksa orada da çok acı çeker miyim? Yoongi korkuyorum, ölmekten çok babamdan korkuyorum, neden bunları yaşıyorum. 5 Eylül 2020 saat 00.22: Babamın beni öldürmeyeceğini biliyorum, bunu yapamaz. Bana o kadar çok 'kendini öldür' 'başıma gelmiş en kötü şeysin' veya 'al silahı sık kafana bir gün ağlar sonra hayatıma devam ederim' dedi ki artık bunu yapmalıymışım gibi hissediyorum. Çok düşünmemeliyim. Korkuyorum Yoongi. 5 Eylül 2020 saat 00.58: İçimde tutmak istemiyorum, aslında keşke ben yerime babam ölse. 5 Eylül 2020 saat 02.00: Tetiğe bastım.

ANNESİ SİLAH SESİNE UYANDI AMA ...

Ödemiş'te Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki apartmanın en üst katından 1 el silah sesi yükseldi. Silah sesine uyanan anne Figen Kılıç (46) kızı Buse Melisa Kılıç'ı odasında yatağın üzerinde kanlar içerisinde buldu. 15 yaşındaki Buse Melisa Kılıç kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. Melisa, emekli astsubay babası Özay Kılıç'ın (49) beylik tabancasını başına dayamış ve kendisi için çekilmez hale gelen hayatını sonlandırmıştı.

BABASI CANINI ÇOK ACITIYORDU

Korkuyordu Melisa, en çok da babasından. Çünkü babası ona sürekli baskı yapıyor, 'seni öldüreceğim' ya da 'kendini öldür' diyordu. Çünkü babası eve bir poşet içinde ip getirip 'intihar etmeniz için bırakıyorum' diyordu. Çünkü babası hem de öz babası her gün başka başka sözler ve tehditlerle canını acıtıyordu. Ve o baba, bunları yaparken zevk alıyor, bir an bile endişe duymuyor ya da vicdanı sızlamıyordu. Bilinmeyen nedenle kızına çektirdiği işkencelerin dozu her geçen gün biraz daha artıyordu.

YAVAŞ YAVAŞ ÖLDÜ, KİMSE GÖRMEDİ

Melisa o kadar acı çekiyordu ki, yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaşıyor, bir yardım eli bekliyordu. Ancak o yardım eli Melisa'ya hiç uzanmadı. Annesinden yardım dilendi. Annesinin ona verdiği cevap ise daha da acıttı içini: "İki yıl daha dayan. Üniversiteyi kazanıp gideceksin." Olmuyordu, yardım etmesi için yalvardığı kimseden beklediği yanıtı alamıyordu. Melisa yavaş yavaş ölüyordu ve kimse bunu görmüyordu.

İNTİHARDAN ÖNCE TARTIŞMIŞLAR

Emekli astsubay baba Özay Kılıç gözaltına alındı. İntihar olayından önce kızıyla tartıştığı öğrenilen babaya, 'intihara sürükleme' suçlaması yöneltildiği öğrenildi. Özay Kılıç'ın polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Seval KONURALP