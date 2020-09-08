  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Seferihisar'daki yangında zarar gören bölgeyi inceledi

Genel Başkan Yardımcısı Dağ, 'daki yangında zarar gören bölgeyi inceledi

Genel Başkan Yardımcısı , 23 Ağustos'ta otluk alanda başlayan ve park halindeki araçlara sıçrayan yangının meydana geldiği 'in ilçesindeki Ekmeksiz Plajı bölgesinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Seferihisar'daki yangında zarar gören bölgeyi inceledi

AA

08.09.2020, 17:12

Hamza Dağ, incelemelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Her orman yangınında olduğu gibi bu yangının ardından da bölgenin imara açılacağı yönünde dedikodular üretildiğini kaydeden Dağ, bu söylemlerin manipülasyon olduğunu ve yapılanları gölgeleme amacını taşıdığını vurguladı.

Alanda yeşillendirme faaliyeti yürütüleceğini belirten Dağ, "Yangının gerçekleştiği alanda zarar gören ağaçlar, sonbaharda kesilecek ve mangal kömürü olarak kullanılması için ekonomimize kazandırılacak. Bölgede ise yeşillendirme faaliyeti gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda yangın çıkan alanın yakınında yer alan makilik arazide de yeni fidanların dikimiyle yeşillendirme yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Seferihisar'daki yangında zarar gören bölgeyi inceledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA