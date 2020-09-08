İzmir'de elektrik kesintisi 8 Eylül Salı!

İzmir'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesik? İşte detaylar...
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektikler kesik? soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 8 Eylül Salı İzmir elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...
İzmir'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesik? İşte detaylar...
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