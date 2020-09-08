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İzmir'de elektrik kesintisi 8 Eylül Salı!

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektikler kesik? soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İşte 8 Eylül Salı İzmir elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...

08.09.2020, 09:24