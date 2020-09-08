Sokak ortasında tek kurşunla infaz

İzmir'de hatlı minibüs şoförü olarak çalışan 25 yaşındaki Tayfun Oral, iddiaya göre karşılıklı küfürleşme yüzünden aralarında önceden husumet bulunan 18 yaşındaki Batuhan Çakal'ı yol ortasında silahla vurarak öldürdü. İddiaya göre minibüs şoförü Tayfun Oral, küfürleşme yüzünden husumetli olduğu Batuhan Çakal ile akşam eve dönerken yolda karşılaştı. İkili arasında yeniden başlayan tartışma bir anda alevlendi. Bu sırada sinirlerine hakim olamayan Oral, aracından aldığı ruhsatsız tabanca ile Batuhan Çakal'ı tek kurşunla kafasından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan genç kaldırıldığı hastanede can verirken, katil zanlısı Oral, polis tarafından gözaltına alındı.

PARKTA PANKART HAZIRLADI

Korkunç olay dün gece saat 00.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi 7532 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, fanatik Karşıyaka taraftarı olan Batuhan Çakal, arkadaşlarıyla birlikte parkta pankart hazırladı. Daha sonra arkadaşlarından ayrılan Çakal, evine gittiği sırada aralarında daha önceden husumet bulunan Tayfun Oral isimli dolmuş şoförüyle karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Oral, silahla Çakal'ın kafasına kurşun sıktı.

BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

18 yaşındaki Batuhan Çakal başına isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralı olarak ambulansla Çiğli Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz genç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası dolmuşla evine giden Tayfun Oral ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Oral'ın ifadesinin ardından minibüste bulunan bir kişi daha yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Fatih ŞENDİL

Minibüsçünün öldürdüğü Batuhan’dan geriye Karşıyaka marşı söylediği görüntüler kaldı