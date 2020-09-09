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9 Eylül’de İzmir’de hangi yollar kapatılacak?

9 Eylül İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 98. Yıl Dönümü kapsamında bugün il genelinde pek çok etkinlik düzenlenecek. Bu nedenle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki İzmir'de hangi yollar kapalı? İzmir'de hangi yollar hangi saatlerde trafiğe kapalı olacak? İşte detaylar...

09.09.2020, 09:25 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,09:45