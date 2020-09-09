9 Eylül’de İzmir’de hangi yollar kapatılacak?

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı nedeniyle bugün il genelinde etkinlikle yapılacak. Bu kapsamda bazı yollar araç trafiğe kapalı olacak. Peki İzmir'de hangi yollar trafiğe kapalı? İşte 9 Eylül'ün İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 98. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kapatılacak yollar...
İZMİR'DE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce "9 Eylül İzmir'in Düşman İşgalinden Kurtuluş'unun 98. Yıl Dönümü" kutlamaları kapsamında düzenlenecek;
-9 Eylül 2020 tarihinde saat:08.30'da Basmane Karakolu önünden başlayarak, Anafartalar Caddesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı'nı takiben Kültürpark Lozan kapısında son bulacak ''Zafer Yürüyüşü'' ve '' Şanlı Türk Bayrağı''nın taşınması etkinlikleri ile;
17:00-23:00 saatleri arasında Atatürk Caddesini (1. Kordon) Konak Pier önü ile Alsancak Limanı arasında ''Şanlı Türk Bayrağı''nın taşınması etkinliği sırasında, söz konusu güzergahların gerekli trafik önlemleri alınarak acil durumlarda araç giriş-çıkışı(itfaiye, ambulans, emniyet araçlarına) sağlanacak şekilde araç trafiğine kapatılmasının,
Söz konusu uygulamanın; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İZELMAN AŞ, İzmir Metro AŞ, İBŞB Zabıta Daire Başkanlığı, İlçe Belediyesi, İBŞB Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve İBŞB İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak gerçekleştirilmesinin
2020/461 No.lu UKOME Kararı alınmıştır.
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