Kurtuluş coşkusu hiç bitmeyecek! 9 Eylül’e hazırız

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehrin kurtuluşunun 98. yıldönümü için sıkı pandemi önlemleri altında coşkulu bir program hazırladı. "9 Eylül Kuruluş ve Kurtuluşun Günü" adlı program 09.00'da Basmane Karakolu'nun önünden 98. Yıl Zafer Yürüyüşü'yle baslayacak ve gün boyu sürecek etkinliklerin ardından Gündoğdu Meydanı'ndaki hologram gösterisiyle son bulacak.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmirlileri 9 Eylül'ü coşkuyla kutlamaya çağırdı. Soyer "Evlerimizde, is yerlerimizde ve sokaklarda İzmir'in kurtuluşunu kutlayacağız. Nerede olursanız olsun coşkumuza katılın. Evlerinize ve is yerlerinize bayraklarınızı asın" dedi.İzmir'deki 9 Eylül programı sabah 09.00'da 98. Yıl Zafer Yürüyüşü'yle baslayacak.Basmane Karakolu'nun önünden yola çıkacak kortejin son durağı Kültür Park Lozan Kapısı olacak. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak planlanan yürüyüşte 350 metrelik bayrak tasınacak.10.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk koyma töreninin ardından Türk Yıldızları ve Solo Türk selamlama uçuşu yapacak. 11.15'te İzmir Valiliğinin önünde bayrak töreni düzenlenecek.13.00'te Konak Atatürk Meydanı'nda, Atatürk Meydanı tabela-anıtı açılacak.13.30'da Kemeraltı İkinci Beyler Sokağında Geleneksel Efe-Zeybek buluşması yapılacak.20.30'da yine pandemi koşulları altında Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar simgesel olarak bayrak tasınacak.Yine 20.30'da Kültürpark Uzun Havuz'da "Arsiv Filmleri Esliginde Kent Mekanını Hatırlamak" filmi gösterilecek.Filmin ardından bir de panel düzenlenecek.21.00'de Gündogdu Meydanı'nda ısık gösterisi, 22.00'de hologram gösterisi yapılacak. Türkiye'nin en büyük hologram gösterisi, 1922'nin bağımsızlık ruhunu es zamanlı olarak Gündoğdu Meydanı, Karsıyaka ve Karantina'ya tasıyacak. Gösteride yurdun geri alınısı su perdesi üzerinde canlandırılacak.300 metrekarelik yüzeyde yapılacak hologram sunumu, 500 ton deniz suyunun devinmesini sağlayacak.Üç boyutlu modelleme tekniğiyle 10 metrelik Atatürk görseli oluşturulacak.Yine 21.00'de Torbalı'da eski Sağlık Meslek Lisesi alanında Nebil Özgertürk'ün sunumuyla Anadolu Atesi gösteri düzenleyecek. Pandemi önlemleri altında yapılacak gösteri ücretsiz.