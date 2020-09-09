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Haberler İzmir MSB paylaştı! 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna anlamlı klip

paylaştı! 'in kurtuluşuna anlamlı klip

Bugün , 'de şanlı destanın yazılışının 98'inci yıl dönümü. Milli , İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle bir video yayımladı.

MSB paylaştı! 9 Eylül İzmir'in kurtuluşuna anlamlı klip

09.09.2020, 09:40 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020,09:53

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi, düşmanı denize döken kurtuluş mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" notuyla bir video yayımladı.

Savaştan görüntülerin yer aldığı videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz, ileri" sözlerine de yer verildi.

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