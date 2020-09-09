Oğuzhan Özkaya’dan mini mini birlere maskeler

İzmir'de 11 kurumda toplam 4500 öğrenci, 500 öğretmen ile 'Üretim ve İnovasyon Okulu' sloganıyla eğitim sunan Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları, pandemiden itibaren okulun tekstil atölyesini maske üretim atölyesine dönüştürerek günde ortalama 700 maske üretip hastanelerde ve semt pazarlarında ücretsiz dağıtıyor. Okul bu defa da mini mini birler ve işitme engelliler için özel bir maske hazırlayarak üretimine başladı.

KENDİNE YETEN BİREYLER

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, öğrencilerin hayata hazırlanmasının en az akademik eğitim kadar önemli olduğunu bildirdi. Okulda; mutfağın kimyası, ahşap, medya, binicilik, tarım, hayvancılık gibi birçok atölye bulunduğunu anlatan Özkaya, "Her yaştan çocuğumuzun hem kendi okul kıyafetlerini tasarlayıp, dikebildiği hem de tekstil konusunda üretimin her aşamasını gördüğü atölyemiz, pandeminin başlamasıyla maske üretim merkezine dönüştü" dedi. Tüm öğrencilerin birer küçük dikiş makinesi edindiği takdirde tek başlarına maske üretecek düzeyde eğitildiğini anlatan Özkaya, kendine

ÖZEL MASKE GEREKİYOR

Maske üretimini özel maskelerle desteklediklerini anlatan Özkaya, şöyle devam etti: "Şimdi İlkokul 1. sınıflara ve işitme engellilere şeffaf maske üretiyoruz. Normal maske artık bol miktarda bulunabiliyor. Okuma yazma öğrenmeleri için, öğretmenin doğru harf telaffuzunu gözlemleyebilmesi için bu maskelere ihtiyaç var. Artı işitme engellilerin birbirini rahatça anlamaları için ağzı gösteren şeffaf kısmı olan maskeler gerekiyor."



KORUMALI TULUMLAR

Temizlik personelinin ilaçlama yaparken ya da hastane personelinin ihtiyacı olan korumalı tulumları da yine bu atölyede üretmeyi sürdürdüklerini anlatan Özkaya, "Pandemi süreci de bir tür seferberliktir. Biz de bu anlayışla ara verdiğimiz eğitime rağmen toplumumuzun pandemideki ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvadık. Malzeme satın almaya giden öğretmenlerimizin amacını duyan esnaf çoğu zaman bizden para almadı. Böyle zor günlerde ihtiyacımız olan birlik ve beraberliğe katkıda bulunmak bizler için de çok önemli" dedi.