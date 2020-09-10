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Haberler İzmir Durdurulan aracın motor bölümünden silahlar ve uyuşturucu çıktı

Durdurulan aracın motor bölümünden silahlar ve uyuşturucu çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir aracın motor bölümünün iç kısmına yerleştirilmiş vaziyette; 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Durdurulan aracın motor bölümünden silahlar ve uyuşturucu çıktı

10.09.2020, 16:30

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Konak bölgesinde hayata geçirilen Narko-Alan projesi kapsamında ekipler uygulama yaptı.



Polis ekipleri, içerisinde 3 şahsın bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde, Narko-Alan projesinde görevli personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince aramalar yapıldı. Ekipler yaptığı aramalarda, motorun iç kısmına yerleştirilmiş vaziyette 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör ve bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.



Araç içerisinde yakalanan 3 şahıs ile ilgili gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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