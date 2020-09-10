İnsanlık unutulmadı

Çantayı eline aldığında içinde bozuk para olduğunu düşündüğünü belirten Yavuz, "İçinde altın olabileceği hiç aklıma gelmemişti" dedi.



ÇANKAYA'DAN TAKSİYE BİNDİ

Evli ve 2 çocuk babası taksi şoförü Murat Yavuz, 27 Ağustos Perşembe günü saat 19.30 sıralarında, Çankaya Gazi Osmanpaşa Bulvarı'ndan müşteri aldı. Bornova'ya gitmek istediğini söyleyen müşteri, istediği yere geldiğinde ücretini ödeyerek araçtan indi. İnen müşterinin ardından koltukta duran çantayı fark eden Yavuz, içini açtığında altın olduğunu gördü.

"Bulduğum altınların değeri az değil. Bir insanın hayatını değiştirebilir" diye konuşan taksi şoförü Murat Yavuz, "Ancak yine olsa yine aynısını yapardım dedi.



HEMEN ESNAF ODASI'NA BİLDİRDİ

Bunun üzerine Yavuz, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı arayarak durumu bildirdi. Odadakiler çantasını unutan vatandaşı buldu. Taksi şoförü Yavuz altın dolu çantayı sahibine teslim etti. O anlar durağın güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde çantanın sahibinin geldikten sonra altınları sayarak teslim aldığı görülüyor. Unutulan çantanın içinde piyasa değerinin 1 milyon 250 bin lira olan yaklaşık 2,5 kilogram altın olduğu belirtildi.



ÖDÜL VE PLAKET ALDI

ÇANTANIN sahibinin Yavuz'a teşekkür olarak 400 lira ile bir de yarım altın verdiği belirtildi. Altın dolu çantayı sahibine teslim eden taksi şoförüne, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından da plaket verildi.