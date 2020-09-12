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Haberler İzmir Akar ve TSK komuta kademesi İzmir'de

Akar ve komuta kademesi 'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri () komuta kademesi, Valiliğini ziyaret etti.

Akar ve TSK komuta kademesi İzmir'de

AA

12.09.2020, 11:06

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir'deki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerine devam ediyor.

Akar ve TSK komuta kademesi, İzmir Valiliğine de ziyarette bulundu.

Akar ve komutanlar, Vali Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi.

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