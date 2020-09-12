İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağını ve kesintilerin ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte 12 Eylül Cumartesi İzmir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de elektrik kesintisi 12 Eylül Cumartesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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