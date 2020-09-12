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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 12 Eylül Cumartesi

'de elektrik kesintisi 12 Eylül Cumartesi

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. İzmir'de bugün pek çok ilçede uzun süreli elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 12 Eylül Cumartesi

12.09.2020, 09:38

'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağını ve kesintilerin ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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