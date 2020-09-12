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Haberler İzmir İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı

'de Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı

'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı

AA

12.09.2020, 08:32

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında can salı içerisinde yabancı uyruklular bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı.

Kıyıya getirilen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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