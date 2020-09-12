Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında can salı içerisinde yabancı uyruklular bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı.
Kıyıya getirilen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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