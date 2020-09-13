‘İzmir beceriksiz ellerde oyuncak oldu’

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz 9 Eylül'de hizmete sokulan ve Alsancak Limanı Viyadükleri ile Cumhuriyet Meydanı arasında sefer yapmaya başlayan 'lastik tekerlekli' nostaljik tramvay önceki gün yoldan çıktı. Aracın ağırlığını kaldıramayan yolda oluşan çukurlar nedeniyle yoldan çıkan tramvay, sosyal medyada da tepki çekti. Yaşanan olaya siyasi kanattan da tepkiler geldi.

'ŞOV PEŞİNDE KOŞUYOR'

Tunç Soyer'in Türk adını anmadan kutladığı İzmir'in kurtuluş gününde nostaljik bir tramvay yola sürdüğünü belirten MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, "Tunç Soyer güzel İzmir'in gerçek ihtiyaçlarına çözüm üretmek yerine şov peşinde koşmaya devam ediyor. Tarım deyince karakılçık buğdayı, trafik deyince bisiklet gösterileri ile halkın karşısına çıkan Soyer, yağmur suyu kanalları konusunda susup oturuyor. Talihsiz şehrimiz beceriksiz ellerde oyuncağa dönmüş durumda. Nostalji tramvayı, şovdaki süresi bitmiş olmalı ki yoldan çıkmıştır. İzmir'in yerel yöneticilerini akıllarını başlarına almaya ve şehre hizmete davet ediyorum" diye konuştu.

'METRO NASIL YAPILACAK?'

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise nostaljiye dönmenin güzel olduğunu ancak nostalji yapabilmek için ilk önce İzmir'in ana problemlerini ortadan kaldırmak gerektiğini ifade etti. İzmir'in hala çok ciddi bir trafik problemi olduğunu hatırlatan Hızal, "Ciddi otopark problemi de varken siz İzmir'in orta göbeğine bisiklet yolları ve nostaljik tramvay yapmakla İzmirlilerin sorunlarını çözemiyorsunuz. Tramvay işini beceremeyenler Buca Metrosu'nu nasıl yapacak? Aziz Kocaoğlu bir şekilde kör topal yapıyordu. Şimdi Kocaoğlu'nu bile aratan bir süreçten geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

'KONTROL EDİN'

AK Parti Grup Sözcüsü Hakan Yıldız ise tramvayın romantizmin başka bir örneği olduğunu söyleyerek, "Madem yapıyorsun yolunu kontrol et bari. Ben Tunç Soyer'in yüzüne, 'Siz romantik, hayalperest ama samimiyetten uzak bir belediye başkasınız' dedim. Gerçekler bunlarla örtüşmüyor. Bu hayallerle tramvaylar yollardan çıkar, bisiklet yolları ana trafiği kitler. Bu gerçekleri çözmek adına yapılan hiçbir şey yok. Biraz kentin sorunlarına eğilsinler" diye konuştu.

'SORUNLAR HEP NOSTALJİK'

Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin de, İzmir'in ana problemlerinin çözülmeden nostaljik faaliyetlerin ne kadar işe yarayacağını merak ettiklerini belirtti. Şahin, "Sanırım başkanın bütün vaatleri nostaljik olacak. Durum onu gösteriyor. Kentsel dönüşümü maket olarak yapacak. Trafik sorununu nostaljik olarak çözecek. Bunlar İzmir'in taleplerine ve sorunlarına karşılık vermeyen uygulamalardır" açıklamasını yaptı.



Mert ALPDÜNDAR

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